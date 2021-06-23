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Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı

Avcılar'da, Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 23.06.2021
Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı bina boşatıldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.

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