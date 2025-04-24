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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na iştirak edecek, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşecek.

(Ankara/10.30/TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠SOL Parti'ye ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenecek tanıtım etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya başkanlığındaki heyet, Anayasa Mahkemesinin 63'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de düzenlenecek "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katılacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

(Lefkoşa/10.30/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te yapılacak. Açılışa, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun üçüncü maç gününde Lüksemburg-Türkmenistan, Kırgızistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Güney Afrika müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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