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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı

Türkiye'de şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanlar, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütecek.

Deprem dışında yangın, sel, heyelan, iklim kriziyle mücadele politikalarının belirlenmesinde de aktif rol oynayacak kurulda, inşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenler yer alıyor.

Kurulun üçüncü toplantısında şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Türkiye'nin direncini afetlere karşı artırma hedefiyle 360 derecelik bütüncül bir yöntemle kurgulanan modelle ilgili uygulamaya konulacak kararlar, toplantının sonunda Bakan Kurum tarafından açıklanacak.

Toplantının ilki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi Gaziantep'te Bakan Kurum'un başkanlığında düzenlenmişti.

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