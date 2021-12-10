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Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 10.12.2021
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

İstanbul

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

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