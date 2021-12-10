Dolar
13.85
Euro
15.69
Altın
1,783.25
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 10.12.2021
ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

İdlib'de arazide düşerek yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi

ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık savunma sistemleri satış sözleşmesi
MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı

MSB, NEXUS ACE görevinin icra edildiği görüntüleri paylaştı
Savunma Sanayi Başkanı Demir'den 'ASELSAN'ın yabancı yatırımcıya satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama

Savunma Sanayi Başkanı Demir'den 'ASELSAN'ın yabancı yatırımcıya satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama