Dolar
9.34
Euro
10.85
Altın
1,764.23
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.10.2021
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Sokoto Eyaleti'nin Goronyo bölgesinde 18 Ekim 2021'de kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor
ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
Türkiye'de 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı

Benzer haberler

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 30 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyareti ülkede heyecanla bekleniyor
Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak

Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak
Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı

Türkiye, Beyrut'taki olaylara ilişkin taraflara itidal çağrısı yaptı