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Türkiye, Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumu'na katılacak

Türkiye, kritik minerallerin güvenliğini sağlamak için oluşturulan ve uluslararası işbirliği ağını güçlendirmeyi amaçlayan Mineral Güvenliği Ortaklığı (MSP) Forumu'na resmen katıldı.

Başak Erkalan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Türkiye, Mineral Güvenliği Ortaklığı Forumu'na katılacak

Ankara

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin katılımı, ABD ve Avrupa Birliği tarafından New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzey Haftası ve NYC İklim Haftası sırasında yapılan MSP toplantısında açıklandı.

Toplantıda, 15 üyenin bulunduğu ortaklığa Türkiye ile birlikte Arjantin, Ekvador, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Grönland, Kazakistan, Meksika, Namibya, Peru, Filipinler, Sırbistan, Ukrayna, Özbekistan ve Zambiya olmak üzere 15 ülkenin daha dahil olduğunu belirtildi.

Bu kapsamda aralıkta Brüksel'de düzenlenecek foruma toplam 30 ülke katılacak.

MSP Forumu, Mart 2023'te kabul edilen AB'nin Kritik Hammaddeler Paketi kapsamında düzenleniyor. Bu paket, yeni uluslararası karşılıklı destekleyici ortaklıklar aracılığıyla daha çeşitli ve sürdürülebilir kritik hammadde tedarik zincirlerinin gerekliliğine vurgu yapıyor.


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