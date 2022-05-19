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Türkiye metamfetaminle mücadelesini yoğunlaştırıyor

Geçen yıl 5,5 tondan fazla metamfetaminin ele geçirildiği Türkiye'de denetimlerin daha da artırılmasıyla bu yılın ilk dört ayında 4,4 ton metamfetamin yakalandı.

Kemal Karadağ   | 19.05.2022
Türkiye metamfetaminle mücadelesini yoğunlaştırıyor

Ankara

Kısa sürede bağımlılık yapan ve genellikle kristal şekilde olan uyuşturucu madde metamfetamin, dünyayı zehirlemeye devam ediyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, "Met", "Ateş", "Kristal" gibi isimlerle satılan metamfetamin, kısa sürede bağımlılık yapıyor.

Akciğer ödemi, diş eti bozuklukları ve kemiklerde erimeye yol açarken, psikolojik rahatsızlıklara da sebep olan metamfetamin, şizofreniye de yol açıyor ayrıca aşırı doz kullanımında böbrek yetmezliği, felç ve kalp krizine neden oluyor.

Hollanda ve Belçika'daki laboratuvarlarda endüstriyel ölçekli metamfetamin üretim yapılıyor. Genellikle "kristal" şeklinde olan metamfetaminin, tozu ve tableti de bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde metamfetamin yakalamaları son yıllarda önemli ölçüde arttı. Avrupa Uyuşturucu Pazarları Metamfetamin Raporuna göre, 2019'da dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin miktarı 2018'e göre yüzde 43 artarak 325 ton oldu. Avrupa'da 2019 yılında 2,9 ton metamfetamin yakalandı. 2010'dan 2020'ye kadar AB'de rapor edilen metamfetamin olay sayısı yüzde 107 ve ele geçirilen miktar yüzde 477 artış gösterdi.

Türkiye'deki metamfetamin oranları

Türkiye'de ilk kez 2009'da metamfetamin yakalandı. Genellikle İran üzerinden Türkiye'ye getirilen ve 2015 yılında 54 ilde ele geçirilen metamfetamin geçen yıl 81 ilin tamamında yakalandı.

Ülke genelinde 2016'da 251 kilogram, 2017'de 659 kilogram, 2018'de 566 kilogram, 2019'da bir ton 42 kilogram, 2020'de 4 ton 162 kilogram, geçen yıl 5 ton 528 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Denetimlerin daha da artırılmasıyla bu yılın ilk dört ayında yakalanan metamfetamin miktarı ise 4 ton 400 kilogram oldu.

İran'da ise önceki yıl 20 ton 527 kilogram, geçen yıl 25 ton 170 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda metamfetamin tehlikesine dikkati çekmişti.

Dünyada ve Türkiye'deki ele geçirilen metamfetamin miktarlarına değinen Bakan Soylu, "Metamfetaminle mücadelemizi güçlü şekilde yapar ve yenersek Türkiye, dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda en az ölümü yaşayacak ülke olacak. Bunu başarabilir miyiz, başarırız. Buradaki dert, metamfetamini mağlup etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

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