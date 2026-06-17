Türkiye Maarif Vakfı 10. yılını kutluyor

Vakfın açıklamasına göre, 17 Haziran 2016'da kabul edilen 6721 sayılı Kanun'la kurulan Türkiye Maarif Vakfı, "Geleceği İnşa Eden 10 Yıl" vurgusuyla Türkiye'nin küresel alandaki en güçlü eğitim ve kültür odaklarından biri haline geldi. Vakıf 6 kıtada, 66 ülkede 75 bini aşkın öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

On yıllık süreçte okul öncesinden yükseköğretime, bilim festivallerinden spor organizasyonlarına kadar çok boyutlu bir yapı inşa eden vakıf, eğitime ilişkin önemli konuların tartışıldığı İstanbul Eğitim Zirvesi ile dünya çapında gündem belirleyebilen bir eğitim markası oldu.

Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonunu üstlenen Türkiye Maarif Vakfı, bugün dünya genelinde 524 okul, 2 üniversite, 16 eğitim merkezi, 57 öğrenci yurdu ve 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ile faaliyet gösteriyor.

FETÖ ile mücadelede önemli bir role sahip olan vakıf, Afganistan'dan Pakistan'a, Somali'den Tunus ve Venezuela'ya kadar 23 ülkedeki okulları ve 1 üniversiteyi FETÖ'den devralarak yeniden yapılandırdı.

Eş zamanlı olarak dünyadaki stratejik bölgelerde ve Türk diasporasının ihtiyaç duyduğu coğrafyalarda 245 yeni okul ve 1 üniversiteye sahip olan vakıf, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 3'e katlayarak küresel varlığını kökleştirdi.

Çok dilli ve çok yönlü eğitim

Maarifin on yıllık başarısının temelinde, yerel değerlere saygılı ancak uluslararası standartlara açık özgün bir eğitim yaklaşımı yer alıyor.

Faaliyet gösterdiği ülkelerin ulusal müfredatlarına tam uyum sağlayan vakıf okulları, aynı zamanda ihtiyaç duyulan kademelerde Oxford, IB ve Cambridge gibi uluslararası programları da başarıyla uyguluyor.

Vakıf tarafından K-12 düzeyinde geliştirilen "Uluslararası Maarif Eğitim Modeli" (IM) ise yapılandırmacı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu modelle öğrencilerin sadece akademik sınavlarda değil, eleştirel düşünme, çok dillilik, teknoloji okuryazarlığı, sosyal beceriler ve estetik duyarlılık gibi alanlarda da donanımlı, dünya vatandaşı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Sınıfları aşan vizyon: Bilim ve kültür diplomasisi

Eğitimi sadece dört duvarla sınırlı görmeyen Türkiye Maarif Vakfı, TEKNOFEST, İstanbul Eğitim Zirvesi, Afrika Bilim Festivali (Science Fest Africa) ve Afrika Maarif Spor Oyunları gibi dev organizasyonlarla küresel eğitim aktörlerini ve genç yetenekleri buluşturuyor.

Fildişi Sahili'nde ilki düzenlenen bilim festivali 27 Afrika ülkesindeki liseli gençlerin STEM alanlarına ilgisini artırırken, Mali'de başlayıp komşu ülkelerin katılımıyla 20 ülkeye ve binlerce sporcuya ulaşan spor oyunları, kültürlerarası dostluk bağlarını pekiştiriyor.

Her yıl farklı bir vizyoner temayla düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi ise küresel eğitim politikalarına yön veren uluslararası bir platform niteliği taşıyor.

Vakfın "Geleceği İnşa Eden 10 Yıl" vurgusu, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel diplomasi faaliyetlerinin ve insani bağlarının güçlendiği bir dönem oldu.

Maarif mezunları kültür elçisi oluyor

Maarif okullarından mezun olduktan sonra yükseköğrenim için Türkiye’ye gelen 3 bini aşkın genç, ülkenin 68 farklı şehrinde ve 143 üniversitesinde eğitim görerek birer kültür elçisine dönüşüyor. Maarif Ajansının sunduğu profesyonel rehberlik ve kariyer planlaması desteğiyle yönlerini çizen bu gençler, vakfın geleceğe bıraktığı en değerli miras olarak değerlendiriliyor.

İkinci on yılına güçlü bir kurumsal kapasite, nitelik ve sürdürülebilirlik vizyonuyla adım atan Türkiye Maarif Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği "BM'ye üye tüm ülkelerde faaliyet gösterme" hedefi doğrultusunda, insanlığın ortak geleceğine değer katma kararlılığıyla küresel yürüyüşünü sürdürüyor.



