Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

[1/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[2/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[3/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[4/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

[5/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[6/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[7/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[8/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[9/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

[10/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[11/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[12/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[13/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

[14/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[15/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[16/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[17/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

[18/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[19/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[20/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

[21/21] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.