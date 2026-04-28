Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Kars'ta yapıldı
Türkiye ile Ermenistan arasında Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı Kars'ta yapıldı.
Gökhan Çeliker
28 Nisan 2026•Güncelleme: 28 Nisan 2026
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demir yolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu'nun toplantısı Kars'ta düzenlendi.
Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demir yolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurguladı.