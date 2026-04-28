Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 638 şüpheli tutuklandı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğünce 75 ilde son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiği duyuruldu.

Operasyonlarda yakalanan 1319 şüpheliden 638'inin tutuklandığı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü ifade edildi.

4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.