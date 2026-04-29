İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 863 konutun anahtarları teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen projenin anahtar teslim töreni Sarıgöl Mahallesi'nde düzenlendi.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketinin ülkenin dört bir yanında kararlılıkla devam ettiğini, Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak da bu büyük dönüşümün sahadaki güçlü uygulayıcılarından biri olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti.

İlçede toplam 14 kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini aktaran Karadeniz, bu projelerin 9'unda toplam 6 bin 98 bağımsız bölümü tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini, şu anda 5 projede ise 2 bin 294 bağımsız birimin inşasının hızla devam ettiğini bildirdi.

Karadeniz, bugün anahtar teslimi yaptıkları projenin kura çekimini 5 Aralık 2025'te gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım 12 C Bölgesi'nde yaklaşık 48 bin 421 metrekarelik alanda yapılan projede, 863 konut ve 28 ticari birim ve 22 bin metrekareyi aşan yeşil alan ilçemize kazandırılmış oldu. Gaziosmanpaşa'nın en güzel mahallelerinden birisi oldu." dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan 863 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, siyasi parti ilçe başkanları, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje

Sarıgöl Mahallesi 12 C Bölgesi'nde 48 bin 421 metrekarelik alanda yapılan projede, 863 konut ve 28 ticari birim yer alıyor. Proje, 22 bin 278 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 600 metrekarelik okul alanı ve bir yurt binasıyla öne çıkıyor. Projede, deprem ve acil durumlara yönelik sığınak alanları da bulunuyor.

Ayrıca, 879'u kapalı, 124'ü açık olmak üzere toplam 1003 araç kapasiteli otopark, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş yollarıyla site sakinlerine konforlu bir yaşam sunuluyor.

