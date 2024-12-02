"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024"ün başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ev sahipliğinde 18-29 Kasım'da icra edildiği belirtilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye ev sahipliğinde 18-29 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024, başarıyla tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2TUr4LH8py— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2024