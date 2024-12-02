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"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024"ün başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ev sahipliğinde 18-29 Kasım'da icra edildiği belirtilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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