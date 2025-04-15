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Türk Yıldızları, Mersin semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki gösterisi öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Mustafa Ünal Uysal  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Türk Yıldızları, Mersin semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı Fotoğraf:Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı, sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar izledi.

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Mersin semalarında 20 dakika çevre tanıma uçuşu yapan ekibin bu çalışmasını, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları'nın yer ekibi de meydanda toplanan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Türk Yıldızları, kentte 17 Nisan'da prova, 20 Nisan'da ise gösteri uçuşu yapacak.

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