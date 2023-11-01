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Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ahmet Bayram  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Yunusemre Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Evrenos Spor Tesisleri'nde toplanan izleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi, cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.

Türk Yıldızları'nın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ithafen gökyüzüne "100" sayısını çizerek başladığı gösterisi, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
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