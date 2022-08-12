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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunca düzenlenen 53'üncü Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu.

Kübra Kara   | 12.08.2022
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

İstanbul

Intersteno Türk Grubu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Hollanda'da düzenlenen şampiyonada 12 madalya kazandı.

ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Güney Kore ve İtalya gibi 24 farklı ülkenin katıldığı şampiyonda Türk milli takımı, 3 kategoride 9 madalyanın dağıtıldığı "Dünyanın En Büyük 30 Dakikalık Hatasız Sürat Yarışı"nda 1'i rekor olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 2 dünya üçüncülüğü elde etti. Madalyaların diğer ikisini Çekya, birini ise İtalya aldı.

Yarışmada, küçükler kategorisinde Nisan May Tunçoğlu, dakikada net 130 sözcükle rekor kırarken, tecrübeliler kategorisinde Erdi Çiller dakikada net 149 sözcükle dünya şampiyonu oldu.

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