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Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları (THY) satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Muhammet Emin Horuz  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

İstanbul

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
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