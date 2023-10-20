Türk F-16'ları Azerbaycan'da
2024 yılı bütçesinin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.
Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.