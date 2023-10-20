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Türk F-16'ları Azerbaycan'da

2024 yılı bütçesinin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Ruslan Rehimov  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Türk F-16'ları Azerbaycan'da

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.

Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.

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