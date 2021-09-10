Dolar
8.44
Euro
9.99
Altın
1,802.36
ETH/USDT
3,415.10
BTC/USDT
46,384.00
BIST 100
1,452.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sidar Can Eren   | 10.09.2021
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür ilçesinde operasyon düzenledi.

Arazide arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 7 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada 700 M-16 mühimmatı, 50 Bixi mühimmatı, 3 kalaşnikof mühimmatı, akü, 2 küçük tüp, 50 metre kablo, dikiş makinesi, 3 sırt çantası, 2 pil bloğu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı
Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Biden, 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da test zorunluluğu getirecek
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

'Ocak-aile ilişkisi'nin binlerce yıllık somut örneği: Kutsal ocaklar

'Munzur Çayı' rafting tutkunları için çekim alanı oldu

Munzur Çayı üzerine kurulan "zipline" adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Munzur Çayı üzerine kurulan "zipline" adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'deki Zel Dağı kırsalında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veriyor

Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veriyor