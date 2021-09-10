Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Maripov ile görüştü.
Ankara
Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10'uncu Toplantısı'nın yapılacağı Ala- Arça Devlet Konutu'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye, Kırgızistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.
Maripov, Oktay'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek "Hoş geldiniz" dedi.
Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov'a teşekkür eden Oktay ise "Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz." diye konuştu.
Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Oktay daha sonra Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.
Türk iş insanlarının Kırgızistan'daki yatırımları, yarattıkları katma değer ve yeni iş fırsatlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik talepleri de değerlendirildi.
Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak ve Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile Kırgızistanlı bakanlar da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.