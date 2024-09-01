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Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Sidar Can Eren  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Ovacık'ın Yarımkaya ve Mazgirt'in Sörek köylerinde meşe ormanlarıyla kaplı arazilerde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin ve gönüllü vatandaşların çalışmasıyla yangınlar söndürüldü.

Valilikten Ovacık'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalede bulunduğu belirtildi.

Jandarma personelinin de çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, "Yangında zarar gören şahıs, hayvan ve ev bulunmamaktadır. Yangın sonucunda 11 hektarlık zirai alanda bulunan ot ve kuru ağaç yanarak zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

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