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Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Yalçın Çelen  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Isparta

Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdü.

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