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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Sidar Can Eren  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli

Sütlüce bölgesi Baldan köyünde meşe ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinelerinin yanı sıra tırmık, kazma ve küreklerle yangına müdahale etti.

Emniyet Müdürlüğüne ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çalışmalara destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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