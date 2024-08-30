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MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştirdiği saygı uçuşunun kokpit içi görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı.

Utku Şimşek  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Şanlı ordumuzun kahraman birer neferi olan korkusuz Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarımıza, tüm şehit ve gazilerimize saygılar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesinde, kokpit içerisinde telsizden "hazır" komutlarını aldıkları ve Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş'ın, "Türk Yıldızları Anıtkabir saygı uçuşu için kalkışa başlıyoruz, hepinize iyi uçuşlar." ifadelerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.

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MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı

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