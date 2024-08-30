MSB, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesi yaptıkları telsiz konuşmalarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştirdiği saygı uçuşunun kokpit içi görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Şanlı ordumuzun kahraman birer neferi olan korkusuz Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarımıza, tüm şehit ve gazilerimize saygılar." ifadeleri kullanıldı.
- Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos'a özel Anıtkabir saygı uçuşu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesinde, kokpit içerisinde telsizden "hazır" komutlarını aldıkları ve Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş'ın, "Türk Yıldızları Anıtkabir saygı uçuşu için kalkışa başlıyoruz, hepinize iyi uçuşlar." ifadelerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Şanlı ordumuzun kahraman birer neferi olan korkusuz Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde Saygı Uçuşu gerçekleştirdi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Millî Mücadele kahramanlarımıza, tüm şehit… pic.twitter.com/A3bBZkC5PF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2024