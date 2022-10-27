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Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı

Operasyonda 548 personel görev alıyor.

Barış Gündoğan   | 27.10.2022
Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Tunceli'de "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan dağları kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" düzenlendi.

Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen operasyonda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları"nın halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

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