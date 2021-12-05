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Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 6 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 05.12.2021
Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 6 sığınak imha edildi

Tunceli


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında 3 Aralık günü Ovacık kırsalında teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Tamer Meriç-2021/66 Operasyonu'nu başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 1'i teslim olan toplam 9 teröristten, 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 sığınak içerisinde ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde 8 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, tabanca, av tüfeği, 9 el bombası, 700 kalaşnikof mühimmatı, 143 biksi mühimmatı, 30 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, tabanca şarjörü, 2 gece görüş cihazı, 3 el telsizi, büyük telsiz, 2 telsiz el mandalı,12 fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde, 40 torpil, kablo irtibatlı kol saati, akım ölçer, 500 pil, 6 güneş paneli, 10 tüp, poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 devre kartı, 6 büyük tüp, 4 küçük tüp, 6 şemsiye, 16 lamba, 52 hazır çorba, 50 kilogram kuru fasulye, 1800 kilogram un, 150 kilogram makarna, 100 kilogram mercimek, 100 kilogram nohut, 10 kilogram nişasta, 30 kilogram cay, 80 kilogram pirinç, 10 kilogram tuz, 30 kilogram zeytin, 60 kilogram sıvı yağ, 15 kilogram reçel, 20 kilogram salça, 30 kilogram peynir, 20 kilogram patates, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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