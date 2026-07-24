TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri YKS'de önemli dereceler elde etti

Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 YKS'de öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

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"Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve bilimle teknolojiye yön verecek, üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen​​​​​​​ TÜBİTAK Fen Lisesinin ilk mezunlarından Aslıhan Buğa da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 6'ncısı, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal alanında ise Türkiye 19'uncusu oldu.

Buğa, Yabancı Dil Testi'nde de Türkiye 87'ncisi oldu.

Mezun olduktan sonra Balıkesir'e ailesinin yanına dönen Buğa, tıp eğitimi almayı planlıyor.

Buğa, AA muhabirine, bilim olimpiyatlarında Avrupa Kızlar kategorisinde gümüş madalya sahibi olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara katıldığı için YKS hazırlığına biraz geç başladığını belirten Buğa, şöyle konuştu:

"Buna rağmen okulum çok fazla destek oldu. Bu konuda bütün imkanları sundular. Özellikle arkadaşlarım da hem akademik hem de sosyal manada bana çok destek oldular. Bir de üst dönemimiz olmadığı için arkadaşlar arasında götürerek ilerledik. Hocalarımız bütün desteklerini bizden eksik etmediler. Okul saatleri harici de okula gelip bizim sorularımız varsa çözdüler. Konu anlatımı yaptılar. Birebir ilgilendiler. Yani bu konuda gerçekten de ilgiyi eksik bırakmadılar. Sayın okul müdürümüz de bizimle hususi olarak ilgilendi. Sürekli motivasyon verdi ve motive etmeye çalıştı."

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bize çok fazla imkan sundu"

TYT ve AYT'de toplamda 2 yanlışı olduğunu dile getiren Buğa, şunları ifade etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız (Mehmet Fatih Kacır) bize çok fazla imkan sundu. TÜBİTAK Fen Lisesi adına özellikle okulumuza ziyaretler gerçekleştirip çözümler üretti, sorunlarımıza ve çok fazla imkan sağladılar. Lisemiz haricinde ben herhangi bir dershane ya da başka bir kurumdan destek almadım. Tamamen okulumda gördüğüm destekle bu şekilde derece elde ettim. Tıp okumayı düşünüyorum. Koç ve Medipol arasındayım. Henüz karar vermedim. Tıpta da teknolojiyle biraz daha birleştirerek bilgisayar geçmişimi de bir şekilde entegre etmek istiyorum."

Buğa, hazırlık döneminde Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kaynakların çok işe yaradığını anlatarak, gelecek yıl sınava girecek olanlara sürekli deneme çözmeleri tavsiyesinde bulundu.

Deniz Tepe bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyor

TÜBİTAK Fen Lisesinin ilk mezunlarından Deniz Tepe de Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 65'incisi, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal alanında ise Türkiye 15'incisi oldu.

Tepe, Yabancı Dil Testi'nde de Türkiye 19'uncusu oldu.

Fotoğraf : Burak Akay/AA

Mezun olduktan sonra Çanakkale'ye ailesinin yanına dönen Tepe, bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim almayı planlıyor.

Deniz Tepe, AA muhabirine, sınavlara dersi derste dinleyerek hazırlanan ve sorumluluklarını yerine getiren bir öğrenci olarak girdiğini söyledi.

Okulda işlediği konuları tekrar yaparak, dersi derste öğrenerek, öğretmenlerine de anlamadığı kısımları yeniden sorarak bir temel attığını belirten Tepe, şöyle konuştu:

“YKS sürecine tam anlamıyla yüklenmem son 2 senemde oldu. Sınav sürecim boyunca hiçbir konuyu baştan öğrenmedim. Her zaman derste hocalarımın anlattığı kadarını alıp kendime entegre etmeye çalıştım ve daha sonra zaten çok daha yoğun bir tempoya girmeden sınav sürecini başarıyla yönetebildim.”

Deniz Tepe, daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü isteyerek yola çıktığını ancak daha sonra planlarının değiştiğini söyledi.

Yaptıkları gezilerde diğer okulları da tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Tepe, şunları kaydetti:

“Ortaokuldan beri bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istiyorum. Koç Üniversitesine gittiğimde oradaki öğrencilerle konuştuğumda, Koç Üniversitesinin gerçekten diğer üniversitelere kıyasla bana bu alanda daha fazla şey katabileceğini düşündüğüm için şu anda orayı yazmayı düşünüyorum. Yüzde 100 burslu programa başvuracağım. Zaten sıralamamla da gelir diye düşünüyorum. Şu an ailecek çok heyecanlıyız. Bakalım inşallah sonucu da güzel olur.”

Tepe, sınava yeni girecek ve sınav süreci başlayacak öğrenci arkadaşlarına uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Karakaya, elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyor

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından Ahmet Karakaya da YKS Yabancı Dil Testi'nin İngilizce alanında Türkiye 25'incisi, sayısal alanında ise 281'incisi oldu.

Fotoğraf : Sebahatdin Zeyrek/AA

Mezun olduktan sonra Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ailesinin yanına dönen Karakaya, AA muhabirine, başarısında aldığı nitelikli eğitimin, düzenli soru çözümünün ve deneme analizlerinin etkili olduğunu söyledi.

Okulun uygulamalı eğitim anlayışının sınav sürecine önemli katkı sağladığını anlatan Karakaya, fen derslerinde sık sık laboratuvar çalışmaları ve deneyler yaptıklarını ifade etti.

Karakaya, bu sayede konuları sınav hazırlığına başlamadan önce ayrıntılı şekilde öğrendiklerini dile getirdi.

Öğretmenlerinin de başarısında büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Karakaya, kendisine emek veren tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Tercih döneminde ilk hedefinin Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği olduğunu belirten Karakaya, "Geçen yıl bölüm 281'inci sıradan öğrenci almıştı. Ben de tam 281'inci oldum. İnşallah ilk tercihime yerleşirim. Olmazsa Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Koç Üniversitesi Makine Mühendisliğini değerlendireceğim." dedi.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Karakaya, özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçilen yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konular öğrenildikten sonra bol miktarda soru bankası ve deneme sınavı çözmenin önemine dikkati çeken Karakaya, "Deneme çözmek kadar analiz yapmak da çok önemli. Eksikleri tespit edip üzerine gitmek başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Fen Lisesine LGS sonrasında gelen davetle kabul edildiğini anlatan Karakaya, ortaokul yıllarında TÜBİTAK Bilgisayar Olimpiyatları'na hazırlanmasının matematik ve bilgisayar alanındaki altyapısını güçlendirdiğini, bunun da okul sürecine ve akademik başarısına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Tuana Gülpınar, çocukluk hayali olan doktorluk mesleği için tıp eğitimi almayı hedefliyor

2021'de Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda aldığı puanla TÜBİTAK Fen Lisesi'ne yerleşen Tuana Gülpınar, burada aldığı eğitimin ardından girdiği YKS'de de başarısını sürdürdü.

YKS sonuçlarına göre Gülpınar, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 552 puanla Türkiye 84'üncüsü, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ise 551 puanla Türkiye 81'incisi oldu.

Fotoğraf : Orhan Sağlam/AA

Kocaeli TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra memleketi Van'a dönen Gülpınar, sınav sonucunu ailesiyle öğrendi. Gencin başarısı yakınları ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı.

Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğini yapmak isteyen Gülpınar, üniversite tercihinde ilk sırada İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni, ikinci sırada ise Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni değerlendirmeyi planlıyor.

Annesini altı, babasını da iki yıl önce kaybeden Gülpınar, AA muhabirine, sınav sonucunu öğrendiğinde kardeşleriyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır sınava hazırlandığını ve düzenli çalıştığını anlatan Gülpınar, şunları kaydetti:

“Okulumuzdan 7 kişi ilk 100'e girdi. Bu insanlarla çalışmak, birbirimizden bir şeyler öğrenmek ve beraber soru çözmek bana çok katkı sağladı. Tek başıma olsam bu kadar düzenli çalışabilir miydim, bu kadar istikrarlı devam edebilir miydim bilmiyorum. Arkadaşlarım beni sürekli motive etti. Derslerin konularını daha detaylı gördük ve daha kısa sürede tamamladık. 11. sınıfın sonunda tüm konularımı bitirmiştim. Okuldaki arkadaşlarım da aynı şekildeydi. Fen derslerinde laboratuvarlarda eğitim gördük. Daha detaylı bir eğitim aldık. Bunun başarımda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Sınava hazırlanırken erken kalktım ve çok geç yatmamaya çalıştım.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etmeyi düşündüğünü belirten Gülpınar, tıp okurken bilgisayar mühendisliğinde çift anadal yapmayı planladığını​​​​​​​, üniversitede araştırmalar yapmak istediğini anlattı.

Başarısında ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin büyük emeği olduğunu vurgulayan Gülpınar, "Ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katıldım ve dereceler elde ettim. Liseyi sadece ders çalışarak geçirmedim. Sosyalleştim, akademik araştırmalarda yer aldım. TÜBİTAK'ta staj yaptım. Okulumun bana sunduğu imkanların büyük katkısı oldu." dedi.