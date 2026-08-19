İsrail ordusu, 29 Ocak 2024'te dünyadan büyük tepki çeken 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesi ile sağlık görevlilerinin öldürüldüğü saldırının "ayrıntılı soruşturulması" için "askeri polise" sevk edilerek soruşturma açılmasına karar verdi.

İsrail ordusundan, 2,5 senenin ardından Hind Receb'in ölümüyle ilgili "ayrıntılı soruşturma" kararı İsrail ordusu, 29 Ocak 2024'te dünyadan büyük tepki çeken 6 yaşındaki Hind Receb ve ailesi ile sağlık görevlilerinin öldürüldüğü saldırının "ayrıntılı soruşturulması" için "askeri polise" sevk edilerek soruşturma açılmasına karar verdi.

İsrail ordusu, dünyadan büyük tepki çeken Hind Receb ile 15 sağlık çalışanının öldürülmesi, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) saldırılarına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Raporda, Nisan 2024'te Deyr al-Belah'ta 7 WCK yardım görevlisinin öldürülmesi; Ocak 2024'te 6 yaşındaki Hind Receb'in de aralarında bulunduğu 9 kişinin öldürülmesi; Mart 2025'te Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde sağlık personeli ve bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı dahil, 15 sağlık çalışanının öldürülmesi; Şubat 2024'te Han Yunus'ta MSF'ye bağlı 2 personelin ve Kasım 2023'te Gazze kentinde 2 kişinin öldürülmesi olayları ele alındı.

Hind Receb ve ailesine yönelik saldırı ile 15 sağlık çalışanının öldürülmesine soruşturma

Değerlendirmeye göre, İsrail ordusu, Hind Receb ve ailesi ile aralarında sağlık personelinin de olduğu 15 Filistinlinin ölümüne ilişkin olaylar hakkında askeri soruşturma başlatılmasına karar verirken saldırıların yapıldığı binaların veya araçların İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen WCK ve MSF çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırılarda askerlerin hiçbir suçu olmadığını ileri sürdü.

Hind Receb ve ailesine yönelik saldırıda, ortaya çıkan ses kaydı ve olay yerindeki durum ışığında tepki çeken katliama rağmen İsrail ordusu, "Filistin Kızılayı ambulansı hareketinin koordinasyonunda görülen aksaklıklar" nedeniyle, olayın daha ayrıntılı bir soruşturma için İsrail Askeri Polisi'ne havale edilmesine karar verildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, "Bu karar ışığında, inceleme mekanizmasının bulguları hakkında daha fazla ayrıntı verilemez." ifadesini kullandı.

Mart 2025'te, Refah'ta sağlık çalışanları da dahil 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve İsrail ordusunun, saldırının düzenlendiği araçları askeri araçlarla ezdiği olay da "cezai suç işlendiğine dair makul şüphe" nedeniyle Askeri Polis tarafından soruşturulması kararı alındı.

WCK ve MSF saldırıları için "soruşturmaya gerek olmadığı" ileri sürüldü

Nisan 2024'te, Gazze'de yürütülen bir insani yardım operasyonu sırasında WCK araçlarına ateş açarak 7 çalışanın ölümüne neden olan İsrail ordusu, olaya ilişkin "eksikliklere" rağmen, komutanların kararlarının "ceza hukuku sınırlarını aşmadığını" iddia etti.

İsrail ordusu, Şubat 2024'te Han Yunus'ta MSF'e ait bir binanın vurulduğu ve Kasım 2023'te MSF konvoyuna ateş açılarak 2 yolcunun öldürüldüğü saldırılar için Askeri Polis soruşturmasına gerek olmadığını ileri sürdü.

İsrail'in incelediği olaylar, Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun saldırılarının sürdüğü ve büyük bir insanlık krizinin yaşandığı sürede, yaşanan olayların çok küçük bir kısmını teşkil ediyor.

BM raporları, İsrail'in Gazze'de ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve uluslararası hukuk ihlalleri işlediğini ve "bir cezasızlık ortamı" yarattığını kaydediyor.

Hind Receb'in öldürülmesi

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işledikleri katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te saldırıyla ilgili kızların yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü, dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntıları bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.

Doğrudan hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.