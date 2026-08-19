NATO: Her türlü tehdide karşı koymaya ve tüm müttefikleri savunmaya hazırız NATO, İran'dan gelebilecek tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirterek, İttifak'ın tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu bildirdi.