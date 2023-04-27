TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesaplarından, uçaklarının havada manevra yaptığı görüntülerin de yer aldığı paylaşım yapıldı.
F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2023
Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli bir şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eW9WyPO9i1
Paylaşımda, "F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.