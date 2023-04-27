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TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 ve F-4 uçaklarının da katılımıyla farklı uçak tipleriyle taktik eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

Fırat Taşdemir  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, uçaklarının havada manevra yaptığı görüntülerin de yer aldığı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "F-16 ve F-4 uçaklarımızın katılımıyla eğitim uçuşlarımıza devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin farklı uçak tiplerinin birlikte koordineli şekilde uçarak çeşitli hava görevlerini gerçekleştirdikleri taktik eğitimler başarıyla icra ediliyor." ifadesine yer verildi.

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TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor

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