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Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şiddetli yağış, kent merkezi girişinde kara yolu ulaşımını sağlayan köprüde hasara neden oldu.

Miraç Kaya, Erkan Yıldız  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: Erkan Yıldız/AA

Balıkesir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprünün trafiğe kapatıldığı bölgede ulaşım, yeni açılan yan yoldan sağlanmaya başlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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