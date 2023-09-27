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TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip hazırladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip

Ankara

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat görüntülerine de yer verildi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Anadolu, TCG Büyükada, deniz karakol uçağı, denizaltı, SİHA ve helikopterlerin de yer aldığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Türk Denizcisi 485 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.


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TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip
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