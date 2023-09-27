Dolar
27.31
Euro
28.72
Altın
1,876.57
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
26,252.00
BIST 100
8,213.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da polis ekiplerince "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlyas Kaçar, Ferhat Yasak  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında da araçlarda arama yapıldı, belge kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı
TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bakan Yumaklı: Kardeş Azerbaycan'la tarımı ilgilendiren konularda da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı

5. Uluslararası MarmaRUN Koşusu, 8 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet