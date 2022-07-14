TSK'dan Datça'daki orman yangınıyla mücadeleye destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 2 çıkarma gemisi ile destek verildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'da bugün kontrol altına alınan orman yangınıyla mücadelede Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 AS-532 Cougar tipi helikopter ve 2 CH-47 Chinook tipi helikopterin havadan müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 2 SH-70 Sikorsky tipi helikopter, insansız hava aracı, 2 çıkarma gemisi, dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personelle mücadele verdiği kaydedildi.
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2⃣ Yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz de;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2022
▪️ 2 adet SH-70 Sikorsky tipi helikopter,
▪️ İHA ve 2 adet çıkarma gemisi,
▪️Dozer, arazöz, 10 tonluk su tankeri gibi yangın söndürme araçları ve personel ile mücadele verdi.#MSB https://t.co/josFuRNxHe