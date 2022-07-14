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Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir." dedi.

Ayşe Yıldız   | 14.07.2022
Datça'daki yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Muğla

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