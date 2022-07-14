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Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Sidar Can Eren   | 14.07.2022
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, 3 termal gece görüş dürbünü, güneş paneli, 18 pil, 3 çanta ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınağı kullanılamaz hale getirdi.

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