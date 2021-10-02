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TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.10.2021
TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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