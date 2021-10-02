TSK ve MİT'in düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.