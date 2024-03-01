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Milli Savunma Bakanı Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kaleme aldığı mektupla Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) kuruluşunun 63'üncü yılını kutladı.

Oguzhan Sarı  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, OYAK'a kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi.

Bakan Güler, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tümgeneral Mehmet Taş'ın nezdinde tüm üyelere, OYAK çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektupta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin karşılaşabilecekleri sosyal ve fiziksel risklere karşı ek bir sosyal güvenlik oluşturmak amacıyla 1961 yılında kurulan OYAK'ın 63'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

OYAK'ın, kurulduğu günden itibaren kurumsal ilkelerle hareket ettiğini ve üyelerine sunduğu hizmetleri en üst standartlarda yerine getirdiğini belirten Güler, kurumun TSK personeline sağladığı destek ve imkanların yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Güler, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Lider şirketleriyle ekonomimizin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren OYAK'ın köklü tarihinden aldığı güç ve üyelerine karşı duyduğu yüksek sorumluluk bilinciyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamız için çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdüreceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin ve kahraman ordumuzun gurur kaynağı olan OYAK'ın 63'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başta şahsınız olmak üzere tüm seçkin üyeleri ve çalışanlarına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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