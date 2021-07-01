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Tren garlarında aşılama yaygınlaşıyor

Marmaray'ın bazı istasyonları, Eskişehir ve Konya YHT garları ile İzmir Alsancak Gar'da kurulan merkezlerde de yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılacak.

Arife Yıldız Ünal   | 01.07.2021
Tren garlarında aşılama yaygınlaşıyor

Ankara

Marmaray'ın bazı istasyonları, Eskişehir ve Konya YHT garları ile İzmir Alsancak Gar'da da yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılacak.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle tren garlarında kurulan merkezlerde vatandaşların randevu almadan Kovid-19 aşısı olabildikleri belirtildi.

İlk olarak Ankara YHT garda başlayan aşı kampanyasına vatandaşlardan büyük talep geldiği, Ankara Gar'da çok sayıda TCDD çalışanı ve vatandaşın aşılarını oldu​​​​​​​ğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen talepler üzerine 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında, Eskişehir, Konya YHT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda TCDD çalışanları ve vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler."

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