Euro
10.30
Dolar
8.66
BIST 100
1,370.72
Altın
1,774.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Gündem

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği Ege'de aşırı sıcak bunaltıyor

Ege'de etkili olan sıcak hava, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor.

Ferdi Uzun,Mehmet Emin Mengüarslan,Sebahatdin Zeyrek,Ahmet Bayram   | 01.07.2021
Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği Ege'de aşırı sıcak bunaltıyor Fotoğraf: Ferdi Uzun / AA

Izmir

Termometrelerin 42 dereceyi gördüğü Aydın'da, özellikle sahil ilçelerinde nemin yüzde 45 seviyesine çıkması sonucu oluşan bunaltıcı hava, sokaklardaki insan yoğunluğunu azalttı.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazı vatandaşların süs havuzlarındaki suyla serinlemeye çalışmaları dikkati çekti.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlardan Sıla Çiftçi, bunaltıcı bir havanın olduğunu belirterek, "Evde çok bunaldık, dışarı çıktık ama dışarısı daha da sıcak. Soğuk suyla, kar helvasıyla serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Termometrenin 40 dereceyi geçtiği İzmir'de de özellikle öğleden sonra sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda vatandaşın gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların ise İzmir Körfezi'nde yüzdüğü görüldü.

Denizli'de de sıcaklığın 40 dereceye ulaşması sokaklardaki yoğunluğu azaltırken Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde asfaltta erimeler meydana geldi.

Sıcaklığın 41 derece seyrettiği Manisa'da da parklardaki gölgelik alanlar doldu. Salgın sürecindeki kısıtlamaların kalkmasıyla sabah saatlerinde sokaklarda görülen hareketlilik bunaltıcı havanın etkisiyle öğleden sonra yerini yeniden sakinliğe bıraktı.

Kentte 6 kişinin sıcak havaya bağlı şikayetler nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kalp ve damar hastalarına uyarı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, AA muhabirine, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunanların mecbur olmadıkça bu havalarda dışarıya çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Güngör, şunları kaydetti:

"Kalp ve damar hastalığı bulunanların aşırı sıcakta sıvı tüketimini artırmalarını, beyaz renkli kıyafetler giymelerini istiyoruz. Yapılan çalışmalarda sıcak havanın özellikle kalp krizini ve ritim bozukluğunu tetiklediği biliniyor. Nabız hızlanıp kalp krizini tetikliyor. Tansiyon düşüklüğü, ani bayılmalar ve travmalara maruz bırakabiliyor. Tuz kaybıyla beraber ölümcül ritim bozukluklarına neden olabiliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı

Benzer haberler

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği Ege'de aşırı sıcak bunaltıyor

Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği Ege'de aşırı sıcak bunaltıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesinin sakinleri, kavurucu sıcaklarda 'buzlu kokteyl'lerle serinliyor

Antalya'da yılın en sıcak günü yaşandı, sahillerde yoğunluk oluştu

Kanada’da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada’da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu
Doğu Anadolu'daki yayla yolculuğu sıcak hava nedeniyle zorlu geçiyor

Doğu Anadolu'daki yayla yolculuğu sıcak hava nedeniyle zorlu geçiyor