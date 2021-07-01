Euro
10.27
Dolar
8.65
BIST 100
1,370.72
Altın
1,775.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da partisinin Atakum İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Pakdemirli: Hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık alımına ilişkin, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz" dedi.

Zeynep Canlı   | 01.07.2021
Bakan Pakdemirli: Hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışıyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı.

"TMO'nun fındık alım görevi 2021 yılında da devam edecek"​​​​​​​

Pakdemirli, TMO'nun fındık piyasasındaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti:

"2006'dan bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam edecek. 2021'de de TMO'nun alım görevi devam edecek. TMO'nun 2021 alımlarına yönelik personel, depo ve finans yönünden hiçbir sıkıntısı bulunmuyor. Fındık alımları için bölgede her türlü hazırlık yapıldı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışıyoruz

Bakan Pakdemirli: Hasattan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber

Giresun'da fındıkta 2021 ürünü rekolte tespit çalışmaları başladı

'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası Guinness rekoru kırdı

'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası Guinness rekoru kırdı
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi toprağa verildi
Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız

Bakan Pakdemirli: İlk fırsatta yanan ormanlık alanda dikim yapacağız