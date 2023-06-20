Dolar
23.57
Euro
25.71
Altın
1,940.89
ETH/USDT
1,731.30
BTC/USDT
26,870.00
BIST 100
5,242.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Gündem

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Gökhan Zobar, Doğukan Vurgun, Cemal Çavdar, Çınar Türkmen  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Trakya'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Çınar Türkmen/AA

Edirne

Edirne'de başlayan ve daha sonra sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçeleri de sağanak etkisi altında. Bölgede aralıklı sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye sınırında biri terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Trakya'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak
Antalya'da orman yangını başladı
Amasya'da otomobilin bariyerlerde sürüklenme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Benzer haberler

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet