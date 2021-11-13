Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da “İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'’nda konuşuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Çayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Gökhan Zobar   | 13.11.2021
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Edirne

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince (TAHUD) çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemide ruh sağlığımız ne durumda" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Çayır, Kovid-19'un en çok etkilediği grupların başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade etti.

Çayır, dünya genelinde 60 milyondan fazla sağlık çalışanı bulunduğunu, sağlıklı bir toplum için en kıymetli kaynağın sağlık çalışanları olduğunu dile getirdi.

Sağlık sektörünün güvenlik ve sağlık riski açısından en tehlikeli çalışma alanlarının başında geldiğini belirten Çayır, salgın döneminde bu riskin daha çok arttığını vurguladı.

Çayır, salgın sürecinin sağlık çalışanlarının mental sağlığında problemler meydana getirdiğine dikkati çekti.

Salgın döneminde yaşanan sorunlar ve sıkıntıların sağlık çalışanlarında duygusal değişikliklere yol açtığını aktaran Çayır, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sağlık çalışanlarının bu dönemde mental sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Sağlık çalışanlarında pandemide en çok bildirilen mental sağlık sorunları anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uyku problemleri ve somatik problemler oldu. En çok huzursuzluk, sıkıntı ve uyku problemleri pandemide bildirilen mental sorunlar. Yapılan bir başka çalışmaya göre pandemi döneminde 5 sağlık çalışanından birinde depresyon ve anksiyete riskinin çok yüksek olduğu, yine 5 sağlık çalışanından ikisinde uyku problemleri olduğu görülmüştür."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki dozda da 'mavi' kategoriye ulaşan Doğu Akdeniz'de yeni hedef pozitif vaka sayılarını düşürmek
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Benzer haberler

Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Aşı reddi ve tereddütü Kovid-19'da toplumsal bağışıklığın oluşmasını engelliyor

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı

Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi

Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi
Kovid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor

Kovid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor