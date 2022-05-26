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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Harun Kutbe   | 26.05.2022
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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