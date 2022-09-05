Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,710.14
ETH/USDT
1,589.60
BTC/USDT
19,747.00
BIST 100
3,358.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gazi Nogay   | 05.09.2022
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon

Trabzon'da akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimleri ile Ortahisar ve Yomra ilçelerinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı araçlar yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, etkisini arttırarak yerel kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği, bu nedenle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sağanak etkili oldu
SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı
Bakan Çavuşoğlu: Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için tüm tedbirler alınmalı
Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı programı belli oldu

Trabzon'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza uygulandı

Kastamonu'da sağanak ve dolunun yol açtığı zararların tespitine başlandı

Kastamonu'da sağanak ve dolunun yol açtığı zararların tespitine başlandı
Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet