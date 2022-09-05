Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,710.14
ETH/USDT
1,589.60
BTC/USDT
19,747.00
BIST 100
3,358.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Ahmet Bayram   | 05.09.2022
SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sağanak etkili oldu
SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı
Bakan Çavuşoğlu: Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için tüm tedbirler alınmalı
Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın söndürüldü

Benzer haberler

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

Zafer Ultra Maratonu'nda dördüncü gün tamamlandı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı
Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet