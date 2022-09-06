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Gündem

Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sidar Can Eren   | 06.09.2022
Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Tunceli

Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik şeridi oluşturuldu

Yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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