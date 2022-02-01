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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Ekber Türkoğlu   | 01.02.2022
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Tokat

Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

Kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.

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