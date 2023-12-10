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Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.

Dursun Ekrem Er  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü Fotoğraf: Dursun Ekrem Er/AA

Tokat

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden Ahmet Özkul'un (29) kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) ve kimliği belirlemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazada minibüste ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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